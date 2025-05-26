ХАМАС не согласился на перемирие с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС не давало согласия на предложение США по условиям перемирия в секторе Газа. Об этом спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил корреспонденту портала Axios Бараку Равиду.

"Спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф отверг заявление ХАМАС о том, что движение согласилось на его предложение о заложниках и прекращении огня", - написал журналист в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, Уиткофф охарактеризовал действия палестинских радикалов как "разочаровывающие и абсолютно неприемлемые".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в окружении ХАМАС сообщило, что представители террористической группировки якобы согласились с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Предложение включало освобождение 10 заложников в секторе Газа двумя группами и 70 дней перемирия, чтобы достичь постоянного прекращения огня под гарантии США.