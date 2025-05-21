ВВС Израиля нанесли удары по 115 целям в секторе Газа

Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали 115 вражеских целей на территории сектора Газа в ходе операции "Колесницы Гидеона". Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

Среди атакованных целей - группы вражеских бойцов, пусковые установки, сооружения, используемые для военных целей, туннели. Вместе с тем ВМС Израиля в координации с наземными подразделениями ЦАХАЛ нанесли удары по северной части сектора Газа.

В ЦАХАЛ также заявили, что продолжают уничтожении неприятельских бойцов, которые участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года.

В свою очередь власти сектора Газа, контролируемые группировкой ХАМАС, заявили, что от ударов Израиля ночью и в среду погибли 45 человек.

Ранее в мае Израиль начал в Газе широкомасштабную наземную операцию "Колесницы Гидеона". В ЦАХАЛ проведение операции объяснили "необходимостью полного разгрома группировки ХАМАС и освобождения заложников".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военных - взять под контроль всю территорию сектора Газа. При этом он подчеркнул, что не допустит голода на этой территории.