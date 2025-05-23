Совет ЕС 27 мая обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе

На заседании Совета ЕС по общим вопросам (General Affairs Council), которое состоится в Брюсселе 27 мая, будет обсуждаться возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о Европейском Союзе, которая позволяет лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения им ценностей, на которых основан Евросоюз. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

Совет ЕС по общим вопросам обсудит возможность лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе, применив к ней положения статьи 7 Договора о ЕС.

"Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, инициированной аргументированным предложением Европейского парламента в сентябре 2018 года", – говорится в проекте повестки дня Совета ЕС по общим вопросам.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если имеет место серьезное и постоянное нарушение государством-членом основополагающих ценностей ЕС.

После того как в мае 2024 года Брюссель закрыл аналогичное дело против Польши, Венгрия сейчас является единственным государством ЕС, против которого запущена санкционная процедура, согласно статье 7 договора о ЕС.

В апреле 2025 года министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна говорил, что в Европейском Союзе приближаются к лишению Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за блокирования ею решений по России.