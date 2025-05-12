Последнее обновление: 12.05.2025 18:00

Китайский самолет-амфибия AG600 прошел испытание боковым ветром

Самостоятельно разработанный Китаем крупногабаритный самолет-амфибия AG600 успешно прошел испытания с взлетом и посадкой на грунтах в условиях бокового ветра. Об этом сообщили в Китайской корпорации авиационной промышленности (AVIC).

Положительный результат испытаний, доказавших надежность AG600 при взлете и посадке с боковым ветром, имеет большое значение для дальнейшего повышения его адаптируемости к сложным условиям, а также для расширения круга его применения, заявили в AVIC, являющейся ведущим производителем самолетов страны.

Испытания прошли в Шилин-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай). Результаты этих испытаний полностью подтвердили безопасность и надежность AG600 в условиях сильного бокового ветра, подчеркнули в AVIC, пишет Синьхуа.



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