Стоимость биткоина превысила $105 тысяч впервые с января

Стоимость биткоина превысила $105 тысяч впервые с 31 января 2025 года. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Курс самой популярной цифровой валюты вырос за неделю более чем на 9%. За это же время капитализация остальных крупнейших криптовалют выросла на 8-36%.

В лидерах роста оказался Ethereum, положительное влияние на курс которого оказало произошедшее на неделе программное обновление. Эксперты ожидают продолжения игры на повышение на фоне надежд на ослабление напряженности между США и их торговыми партнерами.

Ряд других криптовалют опередил в динамике основную цифровую валюту. За последнюю неделю Ethereum вырос в цене более чем на 36%. Котировки других популярных валют — Ripple, Binance Coin, Solana, Dogecoin, Cordano — выросли на 8-18% и вернулись к уровням конца февраля.

Эксперты считают, что очередная волна роста ведущей криптовалюты связана с итогами заседания ФРС США, которая сохранила ключевую ставку на уровне 4,25-4,5% годовых.