Последнее обновление: 26.01.2025 15:26

Капитализация стейблкоинов на Solana достигла рекордных $10,8 млрд

С начала года стоимость «стабильных монет» в сети Solana подскочила на 112% — с $5,11 млрд до $10,84 млрд. Такие данные приводит DeFi Llama.

Для сравнения, аналогичный показатель в других сетях: Ethereum — $116,5 млрд; TRON — $59,9 млрд; BNB Chain — $7,03 млрд; Base — $3,84 млрд.

Драйвером роста в Solana стала эмиссия USDC компанией Circle.

За последнюю неделю в сети выпущено токенов на примерно $3,5 млрд, с начала года — на $4 млрд, согласно The Block.

USDC сформировал около 80% предложения стейблкоинов на Solana.

Тенденция возникла на фоне ажиотажа вокруг выпущенных семьей Трампа мем-коинов.

Запуск активов оказал более широкое влияние на экосистему Solana, создав предпосылки для обновления SOL рекорда выше $270.



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