Последнее обновление: 09.05.2025 14:05

Стоимость биткоина во время торгов превысила $100 тысяч

Стоимость биткоина во время торгов накануне вечером превысила $100 тысяч. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Это произошло впервые с 7 февраля 2025 года.

Криптовалюта росла на 3,1% и находилась на уровне $100,05 тысячи.

Эксперты считают, что так криптовалюта отреагировала на решение Федеральной резервной системы США по сохранению кредитной ставки.

Все криптоактивы из первой сотни показали положительную динамику за последние сутки. Некоторые монеты прибавили до 10% и более. Ценовой импульс сопровождается притоками капитала в биржевые фонды на базе биткоина, отмечают аналитики.

За последние сутки общая капитализация рынка криптовалют выросла на 3,7%, превысив $3,25 трлн, согласно CoinGecko.

Напомним, основатель Binance Чанпэн Чжао спрогнозировал рост биткоина до $1 млн уже в текущем рыночном цикле.

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование