Курс биткойна поднялся выше $109 тыс. и обновил рекорд

Курс биткойна обновил рекорд в понедельник, поднявшись выше отметки $109 тыс. перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

В ходе предвыборной кампании политик публично высказывался в поддержку рынка криптовалют, и трейдеры ждут от него смягчения регулирования в этом секторе.

Стоимость биткойна в понедельник поднималась до $109 241, пишет Barron's.

По данным CoinDesk на 11:00, курс составил $107 617.

В минувшие выходные Трамп и его жена Мелания запустили собственные криптовалюты на блокчейне Solana.

Сам политик представил свой мемкойн TRUMP в соцсети X, а также на собственной платформе The Truth Social в субботу. В какой-то момент капитализация этой криптовалюты поднималась до $15 млрд, однако упала ниже $8 млрд после запуска в воскресенье мемкойна MELANIA, который отвлек на себя часть средств криптоинвесторов.

В общей сложности число мемкойнов TRUMP ограничено 1 млрд, причем на начальном этапе доступными являются 200 млн токенов, сообщается на официальном сайте. 80% мемкойнов принадлежит CIC Digital, "дочке" Trump Organization, а также Fight Fight Fight LLC (соответствует слогану кампании Трампа "Fight, fight, fight!"), в которой CIC Digital является совладельцем.

CIC Digital ранее занималась продажей NFT Трампа, а также атрибутики его кампании.