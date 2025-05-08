РФ вечером в среду запустила по Украине более 30 беспилотников и фугасную авиабомбу

РФ 7 мая в период с 14:30 по 20:30 запустила по Украине 31 ударный беспилотник и беспилотники-имитаторы. Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Согласно информации, это была третья в сутки волна российской атаки, во время которой сбито 20 "шахедов".

Россия запустила беспилотники из района города Миллерово в Ростовской области.

Подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа "шахед" и беспилотников других типов на севере и в центре страны.

Шесть беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадала Черкасская область.

Как сообщил глава Черкасской военной администрации Игорь Табурец, под ударом были Умань и близлежащие села.

В результате в административном центре пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбитые окна в жилом доме. Пострадавших не было.

В то же время в селе Дмитрушки обломками БпЛА ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь в больнице.

Кроме того, Россия ударила фугасной авиабомбой по жилому многоэтажному дому в Константиновке Донецкой области. Ранения получили 12 человек, еще одну женщину ищут под завалами, этом сообщил Офис генерального прокурора.

Атака произошла 7 мая 2025 в 22:50. Для удара российские войска использовали ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции.

В результате авиаудара ранены трое мужчин и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение.

Еще восемь гражданских получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Под завалами ищут еще одну женщину, вероятно, находившуюся в доме во время удара.

В результате атаки в населенном пункте повреждены три многоквартирных дома и магазин.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

При этом украинская ПВО не зафиксировала применения ракет и БПЛА ночью 8 мая.

Ранее Путин объявил о перемирии, которое началось сегодня ночью и продлится до понедельника.