РФ ночью запустила по Украине более сто дронов разных типов

В ночь на 25 апреля Россия атаковала Украину 103 дронами разных типов, в том числе "шахедами". Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

Согласно информации, противовоздушная оборона уничтожила 41 дрон, но есть последствия в нескольких регионах.

В частности, БпЛА запускались из направлений городов Курск, Брянск, Орел. По состоянию на 08:30 подтверждены сбивания 41 "шахеда" и других типов дронов на востоке, севере и в центре страны. Еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.

В Днепропетровской области россияне атаковали Павлоград дронами, загорелся жилой многоквартирный дом. Известно о трех погибших, среди которых ребенок и 10 пострадавших.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате повторного удара получил ранение спасатель. Горели также автомобили.

В Синельниковском и Самаровском районах из-за российских атак возникли пожары на предприятиях. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорания.

В Харькове, по данным главы областной военной администрации Олега Синегубова, в результате обстрела "шахедом" повреждены четыре здания ресторанного комплекса.

В Ахтырской общине Сумской области ранен человек, зафиксировано семь взрывов, сообщили в ОВА. В результате атаки повреждено учебное заведение и остекление окон в пятиэтажном жилом доме, взрывной волной повреждены нежилые помещения.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что в регионе было уничтожено 16 дронов. По предварительной информации, в Золотоношской общине обломками БпЛА повреждены окна и крыши в двух жилых домах и нескольких хозяйственных постройках, а также автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.