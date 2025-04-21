РФ возобновила удары ракетами и дронами по Украине после "пасхального перемирия"

В ночь на 21 апреля войска РФ нанесли удар по Херсонской области противокорабельной крылатой ракетой "Оникс", а по Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П, а также атаковали Украину 96 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Согласно информации, подразделения украинских ПВО сбили 42 беспилотника типа Shahed, еще 47 дронов были локационно потеряны.

Дроны запускались из направлений городов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в аннексированном Крыму.

В Днепропетровской области в результате российских атак загорелось пищевое предприятие и повреждена инфраструктура, в Харьковской области дроны РФ попали в многоэтажку, сообщили украинские СМИ.

По Новопавловской общине россияне ударили КАБами, а город Марганец Никопольского района обстреляли из тяжелой артиллерии. По предварительным данным, люди не пострадали. Сообщается также об ударах беспилотников по Херсону, Николаеву и Черкассам.

В Минобороны РФ заявили, что возобновили боевые действия с окончанием "пасхального перемирия". Однако во время 30-часового перемирия, предложенного Путиным, Украина зафиксировала более 1300 обстрелов со стороны российских войск.