Последнее обновление: 06.05.2025 15:57

РФ ночью запустила по Украине более 130 дронов

РФ ночью запустила по Украине 136 дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, 54 российских ударных беспилотников были сбиты, еще 70 локационно утрачены без негативных последствий. Еще один дрон, запущенный ночью, на момент публикации сводки оставался в воздушном пространстве Украины.

Целями атак были Харьковская, Одесская и Днепропетровская области, сообщили военные.

Кроме того, утром 6 мая российские войска атаковали Краматорск, в результате чего есть жертва и раненые. По словам начальника городской военной администрации Александра Гончаренко, РФ нанесла семь ударов по Краматорской промышленной зоне.

Один человек погиб, два получили ранения. Один из них – в тяжелом состоянии.

В это же утро Россия атаковала Харьков более двух часов. В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских "шахедов" в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых. Есть информация о возгорании на рынке "Барабашово".

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