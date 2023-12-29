США объявили о санкциях против сети, которая финансирует боевиков-хуситов

В ответ на нападения боевиков-хуситов на суда США ввели санкции на одно физическое лицо и три организации, за счет которых их финансирует Иран.

Минфин США заявил, что эти меры направлены против сети, через которую иранский финансист Саид аль-Джамаль, который находится под санкциями США минимум с июня 2021 года, предоставляет иранские средства хуситам.

Среди тех, против кого ввели санкции – руководитель Ассоциации обменников валют в столице Йемена Сане, а также три обменных пункта в Йемене и Турции.

Санкции замораживают любые американские активы, принадлежащие субъектам, попавшим под санкции, и в целом запрещают американцам вести с ними бизнес.

"Сегодняшние действия подчеркивают нашу решимость ограничить незаконный поток средств для хуситов, которые продолжают совершать опасные нападения на международное судоходство и рискуют еще больше дестабилизировать регион", – заявил замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.