Центробанк РФ оставил ключевую ставку на рекордном уровне 21%

Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,0% годовых, оправдав ожидания аналитиков.

Ставка была зафиксирована на уровне 21% в конце октября прошлого года. Это исторический максимум. Таким высоким показатель, сильно влияющий как на российский бизнес, так и на проценты в банках для потребителей, не был даже в начале войны России против Украины.

Аналитики допускали повышение ставки еще 20 декабря, но его не случилось — на фоне критики в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Причина такой ключевой ставки — высокий уровень инфляции в России. В годовом выражении она превышает 10%.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5-21,5% годовых в 2025 году и 13,0-14,0% годовых в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0-8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.