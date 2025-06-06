Банк России снизил ключевую ставку до 20%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку до 20% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться. Притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В то же время регулятор обещает поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

«Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. По нашему прогнозу, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», - полагают в центробанке.

В апреле 2025 года текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,2% в пересчете на год после в среднем 8,2% в 1к25. Аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,4% после в среднем 8,9% в предыдущем квартале. При этом большинство индикаторов устойчивой инфляции находятся в диапазоне 5,5-7,5% в пересчете на год. Оперативные данные в мае указывают на дальнейшее снижение текущего роста цен, но со значимым вкладом со стороны волатильных позиций. Годовая инфляция, по оценке на 2 июня, замедлилась до 9,8%, приводит данные ЦБ РФ.

Отметим, что на предыдущем заседании 25 апреля российский ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ставку 21%. На этом уровне она была зафиксирована 25 октября.

Это максимальный показатель за все время, такой высокой ключевая ставка не была даже после начала войны в Украине.

Последний раз Банк России снижал ставку в сентябре 2022 года с 8% до 7,5%. После этого она только росла.

Рекордной ставкой недоволен российский бизнес. Bloomberg писал в понедельник, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина «сталкивается с растущим давлением». По словам источников агентства, правительство России также ожидает снижения ставки, так как ее влияние на федеральный бюджет и отрасли экономики становится все более заметным.