Новые резиденты «Великого камня» займутся торговлей и средствами персональной мобильности

В индустриальном парке «Великий камень» 30 июня 2025 года зарегистрированы два новых резидента.

Как сообщает сайт парка, совместное российско-китайское предприятие ООО «Шелковый путь будущего» планирует создать электронную торговую платформу, где будут представлены товары народного потребления, промышленная, сельскохозяйственная, фармацевтическая продукция. Компания также построит собственную инфраструктуру для складирования, хранения и оказания услуг.

ООО «КБМоторс» (Республика Беларусь) реализует проект в сфере машиностроения, связанный со средствами персональной мобильности.