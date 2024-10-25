ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 21%

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 21% годовых. Это новый исторический рекорд.

В сентябре ЦБ РФ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 19% годовых.

Как сообщает регулятор в пресс-релизе, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 году имеют проинфляционные эффекты.

«Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», - говорится в сообщении.

Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 20 декабря 2024 года.