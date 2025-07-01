Инфляция в еврозоне в июне ускорилась до 2%

Потребительские цены в еврозоне в июне 2025 года увеличились на 2,0% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,9% в мае. Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics. Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,3%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в июне повысились на 2,3% в годовом выражении как и в мае.

Цены энергоносителей замедлили снижение до 2,7% после 3,6% месяцем ранее. Цены на промышленные товары выросли на 0,5% после повышения на 0,6% в мае.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 3,1% после роста на 3,2% в мае. Услуги подорожали на 3,3% (3,2% месяцем ранее).

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Эстонии (5,2%), Словакии (4,6%) и Хорватии (4,4%). Самый низкий рост цен наблюдался на Кипре (0,5%), во Франции (0,8%) и Ирландии (1,6%).

В Германии инфляция замедлилась до 2,0% после 2,1% месяцем ранее, в Италии сохранилась на уровне 1,7%. В Испании рост цен ускорился до 2,2% с 2,0% в мае.

Окончательные данные о мартовской инфляции будут обнародованы 17 июля.