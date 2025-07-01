Украина сможет получать увеличенные почти вдвое объемы газа из Польши еще более года

Украина и Польша договорились о продлении временного увеличения гарантированной пропускной способности для импорта природного газа из Польши в Украину до сентября 2026 года. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

С августа 2025 года гарантированная мощность для импорта газа останется на уровне 12,4 млн кубометров в сутки – почти вдвое больше, чем раньше.

Такое решение стало результатом договоренностей между операторами газотранспортных систем обеих стран – Gaz-System и ОГТСУ.

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"Польский маршрут импорта газа постепенно укрепляется и важен для обеспечения импорта природного газа в Украину. Кроме того, это также доступ к новым источникам ресурса. Например, терминалы СПГ в Польше и Литве, что существенно расширяет источники поставок и повышает энергетическую безопасность страны", – отметил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Ранее у Украины появилась возможность импортировать газ по Трансбалканскому маршруту через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову.

Благодаря новому совместному продукту по бронированию мощностей стоимость транспортировки по этому коридору снизилась на 25%, что сделало его более привлекательным для импортеров.

Эти решения являются частью подготовки к предстоящему отопительному сезону и повышения безопасности поставок природного газа для Украины.