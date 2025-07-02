Сенат США принял "один большой прекрасный закон" Трампа

Сенат США одобрил масштабный бюджетный законопроект, известный как "один большой прекрасный закон". Об этом пишет Bloomberg.

Документ предусматривает значительное сокращение налогов и одновременное увеличение государственных расходов. Голосование в Сенате прошло после долгих дебатов, а финальный результат стал возможным благодаря решающему голосу вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Теперь законопроект вернется в Палату представителей для повторного голосования с учетом правок, после чего его должен подписать президент Дональд Трамп.

Илон Маск, бывший союзник Трампа, резко раскритиковал документ. По его словам, принятие этого закона "мчит США в долговое рабство" и уничтожает любую эффективность государственного управления.

После принятия законопроекта индекс Bloomberg Dollar Spot Index поднялся до сессионного максимума, сигнализируя о краткосрочной уверенности инвесторов в стабильности американской валюты. Однако экономисты предостерегают, что принятие пакета уменьшения налогов на фоне растущих государственных расходов может иметь серьезные фискальные последствия в среднесрочной перспективе.

Аналитики отмечают, что такое сочетание резко снижает налоговые поступления при сохранении или даже увеличении бюджетных расходов, что создает риск значительного роста государственного долга. По прогнозам независимых исследовательских центров, принятый законопроект увеличит на примерно 3 трлн долларов бюджетный дефицит США в течение следующего десятилетия.