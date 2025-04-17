На границе Беларуси с Литвой скопилось 120 легковушек. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

«По состоянию на 14:00 въезда в Евросоюз перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) ожидают 120 легковых автомобилей. За прошедшие сутки сопредельные контрольные службы выполнили норму по пропуску авто из Беларуси на 51%», - говорится в сообщении.

В ГПК обращают внимание, что литовское правительство 16 апреля запретило пересечение границы с Беларусью через два оставшихся погранперехода на мотоциклах, мопедах, а также других, кроме автомобилей, транспортных средствах. Ранее следовать через литовские пункты пропуска было запрещено только пешеходам и велосипедистам.

Что касается фур, то контрольные службы ЕС за 24 часа оформили всего 33% машин от нормы, утверждает ГПК.

Самый загруженный маршрут на въезд Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи) — 630 фур. За сутки сопредельная сторона пропустила 55% грузовых автомобилей от нормы.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог) — пропущено лишь 10% транспорта. В Шальчининкае (Бенякони) оформили 35% грузовиков.

На латвийском направлении перед Патерниеками (Григоровщина) скопилось 390 грузовых автомобилей. В Латвию проследовало 33% транспорта от нормы.