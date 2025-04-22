За сутки очередь транспорта на белорусско-польской границе увеличилась в 8 раз, сообщает Госпогранкомитет.

«После праздничных выходных очередь легковых авто на выезд из Беларуси перед пунктом пропуска Тересполь (Брест) за 24 часа выросла со 170 до 900 единиц. Перед "пустующим" 21 апреля пунктом пропуском Кукурыки (Козловичи) сегодня по состоянию на 10:00 въезда в Польшу ожидают 1400 грузовиков. При этом польская сторона за сутки оформила 47% транспорта от нормы», - говорится в сообщении ведомства.

На втором месте по количеству грузовиков в очереди — 830 единиц — маршрут через литовские погранпереходы Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). За 24 часа сопредельная сторона приняла на свою территорию 23% фур.

Въезда в Латвию перед единственным функционирующим пунктом пропуска Патерниеки (Григоровщина) ожидают 400 большегрузов. Сопредельные контрольные службы оформили лишь 33% фур, следующих в Евросоюз.

Помимо погранперехода Тересполь (Брест), незначительные очереди легковушек фиксируются на литовском направлении — 60 транспортных средств.