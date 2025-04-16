Последнее обновление: 16.04.2025 15:11

ГПК Беларуси обвинил ЕС в создании очередей грузовиков на белорусской границе

Несмотря на существенные очереди грузовиков на границе Беларуси со странами Евросоюза, сопредельные контрольные службы по-прежнему медленно оформляют транспорт. Об этом говорится в сообщении Госпогранкомитета Беларуси.

Согласно информации, на въезд в Литву фиксируется 910 большегрузов. Перед двумя функционирующими пунктами пропуска количество транспорта практически одинаковое. При этом за 24 часа в Мядининкае (Каменный Лог) из Беларуси пропустили 15% фур от нормы, а в Шальчининкае (Бенякони) — 36%.

На польском направлении перед Кукурыками (Козловичи) в очереди фиксируется 1095 грузовиков. За сутки сопредельная сторона приняла на свою территорию 58% большегрузов от нормы.

Перед латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 385 фур. В Латвию пропущено 38% авто от суточной нормы.

Очередь легкового транспорта фиксируется перед литовским Мядининкаем (Каменный Лог) и польским Тересполем (Брест) — 50 и 10 автомобилей соответственно.

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