На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными скопилось более 3-х тысяч машин

На границе Беларуси с Евросоюзом перед выходными днями скопилось 3100 машин. Об этом сообщает Госпогранкомитет.

С понедельника очереди транспорта в страны ЕС увеличилась на 720 единиц. По состоянию на 10:00 въезда в Литву, Латвию и Польшу ожидают около 2490 фур и 682 легковушки. При этом сопредельные контрольные службы продолжают игнорировать норму по пропуска автомобилей.

Самым загруженным погранпереходом для фур остается польский Кукурыки (Козловичи) — 1150 единиц. Через данный пункт пропуска с понедельника Польша пропустила из Беларуси 48% большегрузов от нормы.

Перед литовскими Мядининкаем (Каменный Лог) и Шальчининкаем (Бенякони) фиксируется 960 фур. С начала недели литовская сторона приняла на свою территорию всего лишь 29% грузовиков.

Перед единственным доступным латвийским погранпереходом Патерниеки (Григоровщина) скопилось 380 единиц грузового транспорта. Сопредельные контрольные службы с понедельника приняли из Беларуси 35% авто от нормы.

Въезда в польский пункт пропуска Тересполь (Брест) по состоянию на 10:00 ожидают 632 легковушки и 15 автобусов. С начала недели его контрольные службы приняли 35% авто из Беларуси.

При этом 50 легковых автомобилей фиксируется перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони).