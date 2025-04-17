Последнее обновление: 17.04.2025 18:00

Власти Беларуси внесли очередные изменения в систему ценового регулирования

Правительство Беларуси внесло очередные корректировки в систему ценового регулирования. Соответствующее постановление № 713 (7) подписал премьер-министр Александр Турчин.

Как сообщает пресс-служба правительства, для поддержки отечественных производителей увеличены предельные максимальные отпускные и розничные (оптовые) цены на картофель свежий продовольственный, за исключением мытого, капусту белокочанную свежую, за исключением ранней, и лук репчатый, за исключением красного и белого, которые будут действовать до 15 мая 2025 года.

Кроме того, повышены предельные максимальные оптовые цены и торговые надбавки (с учетом оптовой) на производимые в Беларуси запасные части к легковым автомобилям.

Изменения вступают в силу с 17 апреля 2025 года.

Напомним, с 15 апреля власти отменили регулирование цен на 120 товарных позиций, сохранив предельные максимальные цены на картофель, лук, свеклу, морковь, капусту и яблоки до 1 мая.

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