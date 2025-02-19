Последнее обновление: 19.02.2025 13:16

МАРТ определилось с допустимым ростом цен по месяцам

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) постановлением № 4 от 27 января 2025 года определило показатели ежемесячного допустимого роста цен.

Согласно документу, годовой их прирост не должен превысить 5%.

В частности, в январе цены не должны были вырасти более, чем на 0,7%, что, впрочем, согласно Белстату, удалось добиться.

В феврале МАРТ разрешило ценам вырасти на 1,9%, в марте рост цен допускается на уровне 2,2%, апреле – 2,7%, мае – 3%, июне – 3,3%, июле – 3,4%, августе – 3,4%, сентябре – 3,7%, октябре – 4,1%, ноябре – 4,4% и в декабре – 5%.

Напомним, по данным Белстата, потребительские цены в январе 2025 года выросли на 0,7%. Продовольственные товары подорожали на 1%, услуги — на 0,4%; непродовольственные товары — на 0,5%.

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