В Беларуси определили товары, цены на которые регулируются при необходимости стабилизации ситуации

Постановлением Совмина № 69 от 4 февраля 2025 года определен перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами (организациями) при необходимости стабилизации ценовой ситуации.

Согласно документу, в перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются госорганами (организациями) при необходимости стабилизации ценовой ситуации будут включены товары, предназначенные для использования при строительстве объектов, а также при производстве материалов для строительства; древесные топливные гранулы (пеллеты), производимые (реализуемые) на внутреннем рынке организациями, подчиненными Министерству лесного хозяйства.

Кроме того, в перечне фигурируют реализуемые по внешнеторговым договорам товары: туши и полутуши крупного рогатого скота, свежие или охлажденные и замороженные; прочие отруба КРС необваленные; молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5%, без добавления сахара или подслащивающих веществ; сливочное масло с содержанием молочного жира 80% и более; масло сливочное с содержанием молочного жира более 72%, но менее 80%; сыры прочие.

В этот перечень не входят товары (работы, услуги), цены (тарифы) на которые регулируются согласно приложению 1 к указу от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь".

Министерству архитектуры и строительства, Минлесхозу и Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с постановлением и принять иные меры по его реализации.