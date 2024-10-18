Власти Беларуси подкорректировали отдельные нормы ценового регулирования

Правительство Беларуси постановлением №713(5) подкорректировало отдельные нормы ценового регулирования.

Как сообщает пресс-служба правительства, с 21 октября 2024 г. по май 2025 г. устанавливаются предельные максимальные отпускные цены, а с 29 октября 2024 г. по май 2025 г. - предельные максимальные розничные цены на свежие огурцы, яблоки, лук репчатый, картофель продовольственный, капусту белокочанную, свеклу столовую, морковь, за исключением мытых.

В частности, снижены надбавки импортера на крупу гречневую, макаронные изделия из пшеницы, соки, нектары овощные, плодоовощные, фруктовые, ягодные, чулочно-носочные изделия, плитку керамическую, зубную пасту.

Изменения приняты в целях «обеспечения поддержки отечественных производителей и создания условий для продвижения товаров, производимых в Республике Беларусь».

Цены на остатки потребительских товаров, в отношении которых изменено государственное регулирование цен, подлежат приведению в соответствие до 25 октября 2024 г.

Кроме того, выведены из ценового регулирования товары высокого ценового сегмента, относящиеся к товарам роскоши и премиум-класса (включенные в группу 1 торговых марок, предусмотренных постановлением ГТК от 12 февраля 2016 г. № 5 «Об определении классификаторов и особенностей таможенного декларирования»).

Поставщикам товаров предоставлена возможность заказывать у субъектов торговли услуги по хранению продукции, предусматривающие обеспечение ее качества и соблюдение специальных температурных режимов (кроме услуг по хранению товаров в помещениях, в которых расположены торговые объекты субъекта, осуществляющего розничную торговлю).

Одновременно предусматривается, что субъектом, осуществляющим розничную торговлю и оказывающим услуги по хранению товаров, устанавливаются единые тарифы на такие услуги при равных условиях для всех поклажедателей.