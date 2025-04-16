Еврокомиссия опубликовала список семи безопасных стран происхождения мигрантов

Еврокомиссия опубликовала список из семи стран, которые в будущем будут считаться безопасными странами происхождения мигрантов. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Заявления о предоставлении убежища от выходцев из этих стран будут рассматриваться государствами-членами ЕС в ускоренном порядке, поскольку считается, что они имеют низкие шансы на успех.

В опубликованный в среду список вошли: Косово, Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Марокко, Тунис.

Согласно решению Еврокомиссии, ускоренная процедура должна занимать максимум три месяца. Однако государства-члены должны рассматривать каждое заявление о предоставлении убежища индивидуально, независимо от того, происходит ли человек из безопасной страны происхождения или нет.

Этот список будет применяться ко всем странам-членам ЕС, но не заменит национальные списки. Европарламент и государства-члены еще должны утвердить этот перечень.

Комиссия заявила, что страны-кандидаты на вступление в ЕС также, в принципе, будут считаться безопасными странами происхождения. Исключения будут касаться стран, где наблюдается "безрассудное насилие", связанное с конфликтами, против которых введены санкции ЕС, или где уровень удовлетворения заявлений о предоставлении убежища из этой страны составляет более 20%.

Теперь это предложение должны согласовать в ходе переговоров Совет ЕС и Европарламент.

В первом квартале этого года количество нелегальных пересечений границ Европы сократилось более чем на 30%, то есть почти на 34 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.