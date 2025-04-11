Цены на золото рекордно выросли после ослабления доллара и усиления торговой войны

11 апреля золото впервые превысило ключевую отметку в $3200 после ослабления доллара и экономического беспокойства из-за усиления торговой войны. Об этом пишет Reuters

Спотовое золото подорожало на 1,3% до $3216,48 за унцию. В начале торговой сессии его цена выросла более чем на 5% за неделю и превысила исторический пик в $3219,73.

Фьючерсы на американское золото выросли на 1,9% до $3236.

Аналитики прогнозируют, что золото может подорожать до $3500.

Росту цены на золото в этом году также способствовали спрос центральных банков, ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке и в Европе, а также увеличение потоков в обеспеченные золотом биржевые фонды.