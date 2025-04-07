Цена на золото перешла к умеренному снижению, но держится выше $3 тыс. за унцию

Цена золота умеренно понижается в понедельник, но остается выше психологически важной отметки $3 тыс. за унцию.

Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 0,2% до $3029,2 за унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене около 12,6%.

Американский фондовый индекс S&P 500 в понедельник падает на 1,9%, сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 - на 4,3%. Обвал мировых рынков спровоцировало введение президентом США Дональдом Трампом новых крупных пошлин для иностранных торговых партнеров страны. Это повысило опасения рецессии в мировой экономике и увеличило спрос на защитные активы, включая золото.

"Мы считаем, что аргументы в пользу дальнейшего роста цен на золото все еще сильны, несмотря на небольшую коррекцию, и поэтому мы повысили прогноз цен на конец года до $3350 за унцию", - написали аналитики Deutsche Bank.