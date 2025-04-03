Фондовые рынки негативно отреагировали на тарифы США, золото продолжает дорожать

Мировые фондовые рынки негативно отреагировали 3 апреля на введенные Вашингтоном масштабные тарифы против торговых партнеров США. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на американский Nasdaq рухнули на 3,2%, европейские фьючерсы упали почти на 2%, а японский Nikkei стал меньше на 3%, достигнув восьмимесячного минимума.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала более чем на 15 базисных пунктов до пятимесячного минимума. Он составляет 4,04%.

Финансовые рынки теперь считают более вероятным, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, даже несмотря на то, что объявленные тарифы, скорее всего, вызовут резкий рост инфляции в Соединенных Штатах.

Помимо прочего, рыночная капитализация Apple снизилась более чем на $240 млрд. Ее акции упали на 7% после закрытия торгов.

Рыночная капитализация Nvidia снизилась на 5,6%, или на $153 млрд.

Между тем цена на золото достигла нового рекордного максимума – более $3160 за унцию, а японская иена подскочила более чем на 1% до ¥147,29 за доллар, в то время как валютные трейдеры ищут безопасную альтернативу доллару США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных тарифов против торговых партнеров США, которые он назвал «Днем освобождения» Америки.