Рынки готовятся к потрясениям после объявления новых пошлин Трампа

Мировые рынки готовятся к новому толчку в понедельник после того, как президент США Дональд Трамп начал торговую войну, введя масштабные тарифы против Канады, Мексики и Китая. Об этом сообщает Reuters.

Мексика и Канада - два крупнейших торговых партнера США - пообещали немедленные ответные меры, а Китай заявил, что примет "контрмеры", что создало почву для очередного витка турбулентности.

Риск глобальной торговой войны может нанести ущерб прибылям американских корпораций и оказать давление на инфляцию, потенциально перечеркнуть ожидания относительно снижения процентных ставок в США и еще больше ослабить такие валюты, как канадский доллар и китайский юань.

"До сих пор рынок действительно был на стороне Трампа, но это может измениться, и они могут впервые бросить ему вызов", - сказал главный инвестиционный директор Siebert Financial в Нью-Йорке Марк Малек.

Главный рыночный аналитик ATFX Global в Сиднее Ник Твидейл считает, что потрясения негативно повлияют на канадскую, мексиканскую и китайскую валюты. Твидейл также ожидает значительных движений валют, когда откроются азиатские рынки.

Канадский доллар оказался на линии огня в последние дни, достигнув пятилетнего минимума в районе 1,459 за доллар на прошлой неделе.

Мексиканский песо может упасть почти на 12%, валюта торговалась на уровне 20,6 за доллар в конце пятницы.

Аналитики также ожидают определенной распродажи акций и других активов с повышенным риском, когда рынки вновь откроются в понедельник 3 февраля.

Президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Это стало первым официальным решением в рамках торговой войны. Лидеры Канады и Мексики пообещали ответить аналогичными мерами.