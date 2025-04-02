ЕС хочет увеличить штат своего пограничного агентства до 30 тысяч

В Европейской комиссии призвали увеличить численность пограничного ведомства Frontex до 30 тысяч сотрудников в рамках стратегии, направленной на защиту Европы от гибридных атак, киберпреступности, организованной преступности и террористических угроз. Об этом информирует Politico.

Вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен во вторник представила в Страсбурге предложение комиссии предоставить правоохранительным органам больше ресурсов.

В стратегическом документе предлагается увеличить штат пограничной службы ЕС Frontex до 30 тысяч человек. По действующим планам, к 2027 году штат постоянного корпуса будет составлять 10 тысяч человек.

Стратегия, которая является скорее широким планом, чем набором конкретных законодательных предложений, следует за двумя другими недавними предложениями по обороне и готовности, которые продемонстрировали, что ЕС все больше берет на себя ответственность за безопасность.

"Наш ландшафт безопасности очень тревожный. Когда мы смотрим на наши угрозы безопасности, мы видим, что они сегодня гораздо более трансграничные... Только национального ответа недостаточно", – сказала в интервью изданию Вирккунен.

Еврокомиссия также призвала предоставить больше ресурсов полицейскому ведомству ЕС – Европолу – и поручить ему борьбу с гибридными угрозами. Согласно плану, правоохранительные органы получат больший доступ к данным.

Однако эти планы, вероятно, насторожат защитников приватности. Предложенное законодательство ЕС по борьбе с материалами о сексуальном насилии над детьми в интернете уже давно пробуксовывает, поскольку страны-члены ЕС не могут прийти к согласию относительно того, должны ли частные службы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и Signal, передавать разговоры людей в полицию.

Любая попытка сделать то же самое с помощью других правовых механизмов может столкнуться с подобными проблемами, хотя Вирккунен настаивает на том, что частная жизнь людей будет защищена.

Напомним, 19 марта в Брюсселе представили "Белую книгу", которая формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС.

Белая книга также предусматривает, кроме развития европейского оборонного потенциала, удовлетворение насущных потребностей Украины на поле боя.