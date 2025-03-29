В Минобразования Беларуси разъяснили новшества в сдаче ЦЭ

Минобразования Беларуси определило 144 пункта сдачи централизованного экзамена (ЦЭ), столько же, как и в прошлом году. Об этом сообщил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай в эфире гостелеканала.

Что касается новшеств, то, по его словам, запрещено пользоваться мобильным телефоном, устройствами фото- и видеофиксации не только в аудитории, но и в других помещениях пункта. Сдать гаджет можно на входе и забрать уже после экзамена. При этом разрешено проносить устройства, если того требуют медицинские показания. Речь о приборах, которые, например, контролируют уровень сахара в крови, сердечный ритм. Традиционно зайти в пункт сдачи ЦЭ можно будет только по документу, удостоверяющему личность.

"Перечень этих документов установлен указом <...>. В случае утери классического документа, подтверждающего личность, - паспорта, учащийся может получить справку с установленной формой в органах внутренних дел и по ней также посетить централизованный экзамен. Выпускники, которые не являются гражданами Беларуси и не успевшие оформить гражданство, вид на жительство, могут получить также справку установленной формы органов внутренних дел, миграционных служб и посетить централизованный экзамен, осуществить его сдачу"- рассказал чиновник.

Документом, удостоверяющим личность, является идентификационная карта. Именно ее должен предъявить при проходе в пункт сдачи централизованного экзамена учащийся выпускных классов.

"Обращаем внимание законных представителей, родителей наших учеников: если неким образом планируется замена документа, удостоверяющего личность детей, либо летний семейный отдых, все-таки обратить внимание, что вход в пункты сдачи централизованного экзамена осуществляется непосредственно по документу, удостоверяющему личность", - предупредил Кадлубай.

Также будет организован подвоз учащихся к местам проведения ЦЭ. Маршруты составлены. В Министерстве образования учли нарекания по поводу долгого ожидания перед началом экзамена, время скорректировали.

Централизованный экзамен в этом году пройдет 26 и 29 мая. Резервные дни - 21 и 23 июня, а также 18 и 20 августа.