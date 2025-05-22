Польша возведет электронное заграждение по реке Буг на границе с Беларусью

В Люблинском воеводстве Польши, на водном участке границы с Беларусью, ведется строительство электронного барьера. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

"На польско-белорусской границе в Люблинском воеводстве ведутся работы по возведению электронного заграждения на пограничной реке Буг. Электронный брандмауэр будет полностью готов к 20 июля. Это чрезвычайно важный инструмент для обеспечения безопасности границы", - заявил глава МВД Польши, которого цитируют польские СМИ.

Согласно информации, заграждение включает в себя около 1,8 тыс. мачт с камерами, 4,5 тыс. камер круглосуточного и тепловизионного наблюдения, а также специальных датчиков, обеспечивающих обнаружение различных физических характеристик объектов.