Гарвардскому университету запретили принимать иностранных студентов

Администрация Дональда Трампа запретила Гарвардскому университету принимать на обучение иностранных студентов. Об этом пишет газета The New York Times.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм распорядилась немедленно аннулировать сертификат, позволявший вузу делать это, обвинив Гарвард "в поощрении насилия и антисемитизма", а также в сотрудничестве с Коммунистической партией Китая".

Теперь университет, входящий в престижную американскую "Лигу плюща", больше не может выдавать иностранцам документы, необходимые для получения студенческих виз в США. Иностранные студенты, уже обучающиеся в Гарварде, должны будут перевестись в другой университет, иначе они лишатся права на пребывание в стране.

Администрация Гарвардского университета назвала действия администрации Трампа незаконными и похожими на месть, а также подрывающими академическую и исследовательскую миссию вуза. Сейчас в Гарварде обучаются почти 7 тысяч иностранцев из 140 стран - это более четверти всех его студентов.

Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа

Федеральные гранты для Гарвардского университета на $2,2 млрд были заморожены еще в середине апреля. Для их разморозки от вуза потребовали разработать систему для отказа в обучении иностранцев, "враждебно настроенных к американским ценностям и институтам", а также провести с привлечением посторонних экспертов аудит существующих программ на предмет антисемитизма и других форм разжигания ненависти. Руководство университета отказалось выполнить эти требования и подало в суд на администрацию США, требуя восстановить финансирование.

В конце апреля Гарвардский университет выпустил два отчета - один об антисемитизме и антиизраильских настроениях в кампусе, другой об антиисламизме. Авторы обоих отчетов критически высказываются о культуре в кампусе и о реакции университета на сложившуюся ситуацию. При этом они выражают мнение, что необходимые реформы в вузе должны быть проведены "с опорой на внутренние процессы и при широкой поддержке внутри сообщества Гарварда", а не под давлением "внешних сил".

После этого президент Гарварда Алан Гарбер извинился за то, что университет не оправдал ожидания студентов и сотрудников. Он также объявил о запуске новых инициатив по борьбе с антисемитизмом и предвзятым отношением к Израилю.

Гарвардский университет - не единственная цель администрации Трампа, американское правительство обвиняет в продвижении "леволиберальной" идеологии еще 60 вузов, сообщается на сайте новостной программы ARD Tagesschau. По ее данным, власти США могут наложить на эти университеты те же ограничения.