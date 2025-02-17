В ВУЗах Беларуси прекратят набор на 50 непрофильных специальностей

В ВУЗах Беларуси в этом году прекратят набор на 50 непрофильных специальностей. Об этом в эфире телевидения сообщил министр образования Андрей Иванец.

«В эту приемную кампанию мы прекратим подготовку примерно по 50 непрофильным специальностям в самых различных вузах для того, чтобы каждый университет понимал, каких специалистов он готовит, в чем он специализируется, где он имеет хорошую научную школу, профессорско-преподавательский состав. В этой связи мы продолжим работу по созданию центров компетенций на базе университетов, два из которых были созданы в прошлом году», - сказал чиновник.

При этом он не уточнил, о каких специальностях и вузах идет речь.

По его словам, в этом году не планируется увеличивать набор на педагогические специальности.

В то же время появятся новые профили обучения.

«Мы на базе Белорусского государственного университета откроем новую специальность «Интеллектуальная электроника». Она как раз таки направлена на подготовку специалистов для отрасли микро- и наноэлектроники. Уделяем особое внимание пищевой безопасности. Именно такая специальность будет открыта в Могилевском университете химических и пищевых технологий. Вопросы воспитания подрастающего поколения также находятся в поле зрения, поэтому новая специальность «Физическая культура. Военно-патриотическое воспитание» на базе Могилевского государственного университета также будет доступна для наших ребят», - рассказал Иванец.