Последнее обновление: 23.05.2025 10:52

Huawei выпустила свой первый ноутбук со складным дисплеем

Китайская корпорация Huawei представила свой первый ноутбук со складным дисплеем. Об этом сообщается на сайте компании.

Устройство, названное MateBook Fold Ultimate Design, получило 18-дюймовый дисплей, который можно сложить и добиться размеров 13 дюймов. Девайс имеет гибкую панель OLED LTPO с разрешением 3 тысячи 296×2 тысячи 472 пикселя и максимальной яркостью 1 тысяча 600 нит. Также экран поддерживает частоту до 144 герц.

Ноутбук имеет толщину 7,3 миллиметра в разложенном состоянии и 14,9 миллиметра в сложенном. Весит 1,16 килограмма. На одну половину дисплея можно вызвать виртуальную клавиатуру, однако в комплекте MateBook Fold Ultimate Design есть и физическая.

Устройство получило неназванный процессор, 32 гигабайта оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью до 2 терабайт. У аппарата есть Bluetooth 5.2, двухдиапазонный Wi-Fi, два порта USB-C и сканер отпечатков пальцев. Ноутбук имеет адаптер с поддержкой быстрой зарядки 140 ватт.

Стоимость MateBook Fold Ultimate Design в базовой версии составила 23 999 юаней. Появится в продаже 6 июня в КНР.

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