Для школьников в Беларуси разрабатывают электронные дневник и журнал гособразца. Об этом сообщила председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина.

«Я тоже за цифровизацию, но в законном поле. Сегодня законодательство говорит о том, что у нас бумажные дневники. Если в конкретном учреждении образования по какой-то причине руководитель их отменил, не имея на то законного основания, это уже дело конкретного учреждения. Да, практически в 90% школ и гимназий Минска внедрен ресурс «Электронный журнал / электронный дневник». Но бумажный по-прежнему остается», - сказала Ильина, которую цитирует агентство «Минск-Новости».

Сейчас в Беларуси разрабатывается республиканская информационно-образовательная среда (РИОС).

«И сегодня есть учреждения образования Минска, которые в режиме эксперимента разрабатывают электронные дневник и журнал государственного образца. Мы должны понимать, что те электронные журналы, которые мы сегодня используем, частной формы собственности. И понимаем, что в любой момент может случиться все что угодно. Важна государственная защита. Мы полагаем, что к концу 2025 года — а может, и несколько раньше — будет наш государственный дневник и журнал электронного образца. Мы идем к цифровизации», - рассказала чиновник.