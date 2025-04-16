Для поступающих в вузы выпускников колледжей по ряду специальностей сократили срок заочного обучения

В Беларуси подкорректированы подходы к поступлению в вузы выпускников колледжей на сокращенную форму получения образования. Об этом сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

"Для выпускников колледжей, поступающих в вузы, с этого года по ряду специальностей, их около 50, сокращен срок обучения до трех лет в заочной форме. Это продиктовано необходимостью исключения дублирования прохождения в вузе отдельных дисциплин, освоенных на уровне среднего специального образования. Важно обеспечить высокое качество подготовки специалиста при более кратких сроках его обучения. При этом исключена возможность поступления на сокращенную форму в вузы выпускникам колледжей с непрофильными специальностями", - рассказал Сергей Пищов, которого цитируют госСМИ.

При этом, по его словам, вступительная кампания в вузы в сравнении с прошлым годом практически не претерпела никаких изменений.

"У всех выпускников колледжей есть возможность поступления в вузы на заочное обучение с полным сроком обучения. Для этого необходимо зарегистрироваться и пройти ЦТ. Напомню, что регистрация на ЦТ завершается 22 апреля, важно не упустить это время, чтобы иметь дополнительную возможность для поступления в вуз на выбранную специальность. Кроме того, как и в прошлом году, требования для поступления на заочное обучение для выпускников школ - наличие стажа по избранной профессии не менее 10 месяцев. Это говорит о том, что сегодня заочная форма получения высшего образования в полном объеме предназначена для работающей молодежи со средним специальным или профессионально-техническим образованием", - проинформировал чиновник.