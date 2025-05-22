Более 80 летевших в Москву самолетов сели на запасных аэродромах из-за ограничений

Более 80 самолетов, летевших в аэропорты московского региона 21-22 мая, вынужденно сели на запасных аэродромах из-за вводившихся ограничений. Об этом сообщила Росавиация.

"По данным на 7:00 по московскому времени, на запасных аэродромах 21-22 мая совершили посадку 82 самолета. Практически все они уже приземлились в аэропортах первоначального назначения", - проинформировало ведомство.

Несмотря на корректировки в расписании, ситуация в аэропортах "спокойная, массовых скоплений пассажиров - как это пытаются представить некоторые недобросовестные медиа - нет", утверждает Росавиация.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал в среду и четверг об отражении силами ПВО атаки нескольких десятков беспилотников, летевших на столицу. Росавиация на этом фоне вводила временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Московского авиаузла, "Жуковском", а также аэровокзалах соседних областей.