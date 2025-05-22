В Вашингтоне задержан подозреваемый в убийстве сотрудников посольства Израиля

В Вашингтоне задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников посольства Израиля, передают ABC News.

Как сообщила на брифинге шеф полиции округа Колумбия Памела Смит, это 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, ранее он не попадал в поле зрения полиции.

По словам очевидцев, стрелявший не пытался уйти и ждал приезда полиции. По словам Смит, он зашел в здание еврейского музея, на выходе из которого были убиты сотрудники посольства, и его задержала охрана. После задержания он выкрикивал лозунги "Свободу Палестине" и объяснял, что "сделал это ради Газы".

Сотрудники посольства были убиты, когда вышли из музея после мероприятия, в котором они участвовали. По словам очевидцев, подозреваемый, некоторое время находившийся неподалеку, подошел к группе из четырех человек и начал стрелять. Глава дипмиссии Йехиэль Лейтер рассказал на пресс-конференции, что эти мужчина и женщина готовились к помолвке на следующей неделе, и жених уже купил кольцо.

В полиции считают, что Родригес действовал в одиночку. Когда на него уже надели наручники, он рассказал, где оставил пистолет. Полицейские это оружие нашли.

Мэр Вашингтона Мьюриель Баузер сказала журналистам, что опасности нового нападения нет.