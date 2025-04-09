В Беларуси начинается регистрация на централизованное тестирование. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

«Заявление для участия в ЦТ абитуриент может подать либо заполнив электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний (РИКЗ), либо лично, посетив один из пунктов регистрации, имея при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт, ID-карта (пластиковая смарт-карта), вид на жительство, удостоверение беженца или справка, выдаваемая в случае утраты документа, удостоверяющего личность)», - говорится в сообщении.

Стоимость участия в ЦТ по одному учебному предмету составляет 4,2 рубля. Оплатить можно в ЕРИП. После оплаты абитуриент не позднее 22 апреля, имея при себе документ, удостоверяющий личность, должен лично забрать пропуск на каждый предмет. При этом забирать пропуска нужно в том пункте регистрации, в котором подавалось заявление для участия в ЦТ при личной явке, или в одном из пунктов регистрации, осуществляющих работу на базе пунктов тестирования, где абитуриент планирует проходить ЦТ, в случае подачи заявления посредством системы предварительной регистрации. Важно помнить, что процесс регистрации для участия в централизованном тестировании считается завершенным только после получения абитуриентом пропусков. При этом на каждом документе должны быть печать пункта регистрации, подпись уполномоченного представителя этого пункта и регистрационный номер.

Сдать ЦТ можно будет в 40 пунктах. Сертификаты с его результатами будут выдаваться с 1 июля.

ЦЭ и ЦТ пройдут в единые сроки для выпускников 2025 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая.

2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов.

Резервными днями для ЦТ определены 19, 21, 23 июня. Резервные дни для ЦЭ - 21, 23 июня, иные сроки - 18, 20 августа.