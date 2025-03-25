Пограничники похвастались очередным задержанием белорусов с беспилотником и метеозондом

Госпогранкомитет сообщил о задержании двух белорусов с беспилотником и метеозондом.

Согласно информации, два случая зафиксированы на приграничной территории в Гродненской области.

В первом случае лидские пограничники по наводке 21 марта в населенном пункте Радунь Вороновского района при силовой поддержке ОМОН УВД Гродненского облисполкома задержали белоруса. При осмотре его дома обнаруженный беспилотник кустарного производства изъяли.

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Ему грозит штраф до 50 базовых величин.

Второй инцидент произошел 24 марта в Гродненском районе вблизи деревни Ятвезь. Военнослужащие Гродненской погрангруппы опять же по наводке задержали белоруса на автомобиле с прицепом. При проверке обнаружены метеозонд и 29 баллонов с газом. Мужчину поместили в ИВС Гродненской погрангруппы за «неповиновение законным требованиям сотрудников органов погранслужбы».

Мужчине грозит штраф до 100 базовых величин или общественные работы, или административный арест.