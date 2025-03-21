Последнее обновление: 21.03.2025 15:58

ОПЕК+ представила новый план сокращения добычи нефти

В четверг ОПЕК+ обнародовала новый график дополнительного сокращения добычи нефти для семи стран-участниц организации. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, в перечне стран, которые должны сократить добычу есть Россия, Казахстан и Ирак. Все для того, чтобы они компенсировали превышение согласованных ранее уровней добычи.

Согласно таблице на сайте ОПЕК, план предусматривает ежемесячное сокращение от 189 000 до 435 000 баррелей в сутки. Запланированные ограничения будут действовать до июня 2026 года.

ОПЕК+, в которую входят страны ОПЕК, Россия и другие союзники, в апреле увеличит добычу на 138 тыс. баррелей в сутки в рамках соглашения о постепенном сворачивании последнего раунда сокращений.

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