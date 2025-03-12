ОПЕК+ в феврале увеличила добычу на 300 тысяч б/с, превысив план

Страны ОПЕК+, участвующие в соглашении, в феврале увеличили добычу нефти на 313 тысяч баррелей в сутки - до 35,5 млн б/с. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на отчет ОПЕК.

Согласно квотам по соглашению, а также графику компенсаций ранее недосокращенной добычи, этот объем должен был составить в феврале 35,44 млн б/с, то есть он превышен на 67 тысяч б/с.

Страны ОПЕК, участвующие в соглашении, превысили необходимый уровень добычи на 240 тысяч б/с, главным образом из-за Габона (почти 50 тысяч б/с), Ирака (130 тысяч б/с), ОАЭ (40 тысяч б/с) и Нигерии (60 тысяч б/с), которая почти год добывала ниже разрешенного ей объема.

Ирак, регулярно нарушающий обязательства и обещающий компенсировать ранее недосокращенные объемы (в феврале компенсация должна была составить 120 тысяч б/с), увеличил добычу в минувшем месяце на 20 тысяч б/с - до свыше 4 млн б/с. Таким образом, его превышение составило 130 тысяч б/с.

Страны не-ОПЕК, участвующие в сделке, увеличили добычу на 208 тысяч б/с - до 14,15 млн б/с, но были ниже установленных обязательств на 174 тысячи б/с, главным образом благодаря Мексике (меньше на 295 тысяч б/с), Азербайджану (меньше на 75 тысяч б/с), Южному Судану и Судану.

Среди этой категории стран сильнее всех нарушал обязательства Казахстан, который также обещал компенсировать недосокращенные объемы (52 тысячи б/с в феврале), но увеличил добычу в прошедшем месяце почти на 200 тысяч б/с, превысив таким образом обязательства на 350 тысяч б/с.

Таким образом, Ирак и Казахстан вместе превысили обязательства в феврале на 480 тысяч б/с. Ранее эти страны обещали компенсировать все недосокращенные объемы и представить новые графики до 17 марта.

С 1 февраля ОПЕК использует данные о добыче других источников информации, нежели прежде. Так, из списка вторичных источников информации исключены Управление информации Минэнерго США (EIA) и аналитическое агентство Rystad Energy, но добавлены Kpler, oilX, ESAI.

Изменение источников не привело к сильному пересмотру данных. Так, если по предыдущему отчету все страны ОПЕК+ в январе добыли 40,625 млн б/с, то по обновленным данным - 40,648 млн б/с.

В частности, данные по России не изменились - 8,977 млн б/с. Согласно отчету, Россия в феврале снизила добычу на 4 тысячи б/с к январю, при этом была ниже своих обязательств на 5 тысяч б/с.