Германия передала Украине Gepard, дроны Vector и боеприпасы

В понедельник, 17 марта, Германия обновила список военной помощи Украине, в который, в частности, вошли зенитные установки Gepard и дроны. Об этом сообщают украинские медиа со ссылкой на обновленный перечень.

В обновленный перечень военной помощи от Германии для Украины вошли: 24 машины с защитой от мин и засад MRAP, боеприпасы к основному боевому танку Leopard 1, боеприпасы к боевым машинам пехоты MARDER.

Украина также получила три самоходные зенитные установки Gepard, и 10 тысяч боеприпасов Gepard.

Германия передала Украине ракеты для зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM средней дальности, 5 тысяч боеприпасов 155-мм, 2 тысячи боеприпасов 122-мм, 8 тысяч боеприпасов для 120-мм миномета.

Силы обороны Украины получили и дроны, в частности 50 разведдронов VECTOR с запасными частями.

Помимо этого, переданы 30 гусеничных дронов Gereon RCS и 30 систем обнаружения дронов.

Украина получила в том числе две бронемашины для расчистки минных полей WISENT 1, 100 переносных систем разминирования и два минных трала, а также лазерные дальномеры, инфракрасные бинокли, транспортные средства, штурмовые винтовки, аптечки.

Правительство Германии 17 февраля обновило перечень переданной Украине военной помощи, сообщив о предоставлении новой техники, беспилотников и боеприпасов к различным системам.