Лукашенко совершит официальный визит в Российскую Федерацию, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, переговоры Лукашенко с Путиным пройдут 13 марта в Кремле.

Они в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций обсудят "развитие сотрудничества Беларуси и России, перспективные направления взаимодействия, совместную работу в интеграционных форматах и вопросы текущей международной ситуации".

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан пакет документов.