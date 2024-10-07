Последнее обновление: 07.10.2024 18:00

Лукашенко и Путин переговорят в среду

Путин в среду проведет переговоры с Лукашенко и вручит ему орден святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщил Юрий Ушаков, который является помощником Путина.

По его словам, Лукашенко награжден за "выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, укрепление дружественных связей между россиянами и белорусами, а также большой личный вклад в создание и эффективную деятельность союзного государства". Указ о награждении Лукашенко был подписан 30 августа.

Ушаков отметил, что встреча Путина и Лукашенко станет уже восьмой в текущем году.

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